Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu: "Inca nu este o decizie clara. Dupa 1 iunie vom lua aceasta decizie. Este in ordinul ministrului Sanatatii. Cred ca este o decizie luata inainte de analiza foarte bine. De la 1 iunie stabilim acest lucru. Deocamdata cu masca la locul de munca, la interior. (...) Dupa 1 iunie vorbim de alte…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata seara, la Teatrul National Bucuresti, ca autoritatile vor decide dupa 1 iunie, daca la locul de munca persoanele vaccinate care lucreaza impreuna, in spatii...

- Intrebat sambata seara daca la locul de munca persoanele vaccinate trebuie sa poate masca de protectie sanitara sau nu, premierul a raspuns: „Inca nu este o decizie clara in acest moment, dupa 1 iunie vom lua aceasta decizie". El a explicat ca Ordinul ministrului Sanatatii care prevede ca acest aspect…

- Inca nu exista o decizie clara in legatura cu renunțarea la masca la locurile de munca unde toți angajații sunt vaccinați. „Dupa 1 iunie vom lua o astfel de decizie”, a anunțat sambata premierul Florin Cițu, contrazicand declarații, facute tot sambata, ale prefectului Capitalei.

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a afirmat, miercuri, la Europa FM, ca autoritațile iau in calcul eliminarea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiile deschise neaglomerate, informeaza Digi 24 . Ioana Mihaila a precizat ca la masca nu se va renunța la evenimentele sportive sau in stațiile…

- Premierul Florin Citu a declarat in cadrul conferintei de presa de astazi ca s ar putea renunta la obligativitatea privind purtarea mastii in aer liber abia dupa data de 1 august, conform Agerpres.Acesta a subliniat ca acest lucru depinde de ritmul in care se desfasoara imunizarea populatiei. Deocamdata…

- Premierul Florin Citu a luat prima decizie in calitate de ministru interimar al Sanatatii. Citu a revocat ordinul de ministru publicat marti seara, "pe sest" in Monitorul Oficial si care introducea noi criterii pentru carantizarea zonala. Ordinul fusese adoptata fara ca premierul sa fie informat.…

- Guvernul francez va permite persoanelor varstnice vaccinate sa iasa din aziluri, in contextul in care 80% dintre ele au primit deja cel putin o doza dintr-un vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus, iar Executivul de la Paris intentioneaza in acelasi timp sa accelereze vaccinarea publicului…