- Executivul a aprobat, joi, masurile de relaxare ce se vor aplica de la 1 iunie. Printre acestea se numara cresterea la 1.000 a numarului de participanti la evenimentele in aer liber culturale sau artistice. Sinteza declarațiilor susținute de premierul Florin Cițu: – In primul rand, am crescut numarul…

- Guvernul a aprobat cresterea, de la 1 iunie, de la 500 la 1.000 a numarului participantilor la activitatile culturale, artistice, de divertisment desfasurate in spatii deschise, daca fac dovada ca sunt vaccinate anti-COVID, testate sau trecute prin infectia cu SARS-CoV-2, a anuntat, joi, prim-ministrul…

- Guvernul a adoptat hotararea care prevede relaxarea masurilor incepand de sambata. Se elimina obligativitatea mastii in spatii deschise si se renunta la restrictiile de circulatie pe timpul noptii, a anunțat Florin Cițu dupa ședința de Guvern. Premierul a mai anunțat ca programul restaurantelor și teraeselor…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri seara, o hotarare care prevede relaxarea masurilor COVID-19 incepand din 15 mai 2021.Astfel, se renunța la purtarea maștii in spațiile deschise care nu sunt agomerate și la carantina de noapte - restricțiile de circulație pe timp de noapte.A fost prelungit programul…

- Guvernul are vineri sedinta, de la ora 20.30, pentru a aproba noi masuri de relaxare, incepand cu data de 15 mai. Printre acestea se numara renuntarea la purtarea mastii in spatiile deschise, cu exceptia pietelor, targurilor si statiile de autobuz, eliminarea restrictiilor de circulatie pe timpul…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat miercuri seara la TVR1 ca incurajeaza și ea renunțarea la masca de protecție, iar de la 1 august s-ar putea renunța la ea, insa numai in anumite condiții, informeaza Agerpres.Mihaila este de parere ca renuntarea la purtarea mastii de protectie este fezabila…

- „Doua lucruri de semnalat, doua proiecte de hotarare de Guvern - primul, privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarilor de utilitate publica de interes national, largire…

- Guvernul a aprobat exproprierea imobilelor care se afla pe coridorul aferent largirii la 4 benzi a Centurii de Sud a Capitalei, a anuntat, miercuri premierul Florin Citu, la finalul sedintei Guvernului.