- UPDATE – Premierul Florin Citu a declarat, vineri, in timpul unei vizite in Suceava, ca de la 1 iunie vor urma alte masuri de relaxare decat cele anuntate joi, dar daca campania de vaccinare nu merge ‘in directia corecta’, se poate trage si ‘frana de mana’, respectiv sa se adopte ‘mai incet’ aceste…

- "Astazi vom avea o ședința de Guvern (...). Se au in vedere mai multe relaxari (...) eliminare restricții pe timp de noapte, cele pentru magazine, port masca. Pe rand le vom lua pe toate. Astazi vom decide pentru 15 mai. Apoi vor urma pentru iunie. Am luat aceste masuri mai repede pentru a le arata…

