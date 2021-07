Stiri pe aceeasi tema

- 87% din noile cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 aparute in Romania in ultimele patru saptamani au fost inregistrate in randul persoanelor nevaccinate, iar 91% din decese au survenit la persoane neimunizate, susține ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. „Cand spunem ca valul 4 e al nevaccinatilor, ne referim…

- Vaccinarea si protocoale de depistare a cazurilor de Covid se afla printre masurile propuse, marti, de Comisia Europeana pentru reluarea in siguranta a activitatilor in sectoarele culturale si creative in intreaga UE. Vicepresedintele pentru promovarea modului nostru de viata european, Margaritis…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat, marti, ingrijorarea cu privire la relaxarea restrictiilor legate de Covid-19 cu ocazia meciurilor de la Euro-2020, subliniind cresterea numarului de cazuri in mai multe orase gazda, informeaza AFP. In timp ce Londra tocmai a anuntat cresterea…

- Vaccinarea masiva ar limita impactul unui eventual val patru al pandemiei România a depașit 4,5 milioane de oameni care au facut cel puțin o doza dintr-un ser care protejeaza împotriva coronavirusului. Vaccinarea a cât mai multor persoane ar limita impactul unui eventual val…

- Intr-un interviu la PRO TV , ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a indemnat parinții sa-și vaccineze copiii impotriva COVID-19 atunci cand serul va fi disponibil și in țara noastra. „Luam in calcul campanii de vaccinare oriunde vor avea succes. Voi discuta si cu ministrul Cimpeanu (n.r. – ministrul…

- Zeci de locuitori din comuna Ciugud, judetul Alba, au fost vaccinati, vineri, 14 mai, in doar cateva ore de la inceputul unei inedite campanii de imunizare anti-COVID-19 din poarta in poarta și ”șezatori de vaccinare”, relateaza site-ul local Alba24. Cele doua acțiuni organizate in premiera in Romania…

- Intrebata despre raportul privind decesele cauzate de Covid-19, Ioana Mihaila s-a referit doar la cel preliminar, care deja a fost prezentat, spunand ca acesta arata ca raportarea in diversele baze de date nu a dat rezultate similare.Referitor la informațiile aparute in presa, conform carora ar fi vorba…

