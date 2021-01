Stiri pe aceeasi tema

- Costul cu pensiile in bugetul din 2021 creste deja cu aproape 8 miliarde de lei fata de anul trecut, a declarat prim-ministrul Florin Citu, care a mai precizat ca tema indexarii pensiilor cu rata inflatiei va fi tratata potrivit legisl

- Premierul Florin Cițu spune ca e nevoie de modificarea legii salarizarii bugetarilor, care sa aduca mai multa eficiența in instituțiile de stat și in baza careia veniturile sa creasca in funcție de performanța angajaților. Și legea pensiilor ar trebui modificata, mai spune el. Costul cu pensiile in…

- Costul cu pensiile în bugetul din 2021 creste deja cu aproape 8 miliarde de lei fata de anul trecut, ceea ce înseamna 0,8% din PIB, a declarat luni premierul Florin Cîtu. La aceste costuri se addauga și creșterea alocațiilor, ajungându-se la un plus în buget de 1,1% din…

- Proiectul de buget pe 2021 va ajunge in Parlament pe 4 februarie, a anunțat miercuri premierul Florin Cițu. O „șmecherie cu talent”, „cu patent” a lui Cițu, considera economistul Adrian Caciu, care-și argumenteaza intr-o postare pe Facebook acuzația. „Da, așa cum spuneam in decembrie, va dura doua luni…

- Miercuri, textul convenit cu Consiliul pe 10 noiembrie privind bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat cu 548 de voturi „pentru”, 81 „impotriva” si 66 de abtineri, potrivit unui comunicat remis News.ro. Textul convenit cu Consiliul privind Acordul interinstitutional a fost…

- Guvernul se reunește in ședința, luni dupa-amiaza, pentru a adopta a treia rectificare bugetara din acest an. Munca și Sanatatea primesc cei mai mulți bani Premierul Ludovic Orban a anuntat, saptamana trecuta, ca Guvernul se va reuni luni in sedinta, pentru a adopta rectificarea bugetara, dupa ce proiectul…

- „Stiti foarte bine ca am spus ca pensiile vor creste in fiecare an in perioada urmatoare. Vom vedea care va fi dinamica, dar vor creste in fiecare an. Da, ai nevoie de crestere economica pentru a creste si pensiile si salariile si cresterea economica se va reflecta in cresterea pensiilor si a salariilor”,…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a declarat, sambata, intr-o conferința de presa, ca pensiile și salariul minim vor crește „in perioada urmatoare”, fara a avansa un procent sau o data, informeaza Mediafax. Florin Cițu a fost intrebat, intr-o conferința de presa, daca revenirea economiei,…