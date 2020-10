Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a facut cateva precizari, in cadrul sedintei de guvern de joi seara, despre stadiul proiectului de ordonanta de urgenta privind reesalonarea datoriilor acumulate in perioada de la inceputul starii de urgenta pana la 25 octombrie. "Ordonanta, oricum, chiar daca se publica dupa 25,…

- Companiile vor avea termen pana pe 15 decembrie sa depuna cerere de reesalonare a datoriilor acumulate in perioada de la inceputul starii de urgenta si pana la 25 octombrie, pentru anul viitor, a declarat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, potrivit Agerpres.

- Companiile vor avea termen pana pe 15 decembrie sa depuna cerere de reesalonare a datoriilor acumulate in perioada de la inceputul starii de urgenta si pana la 25 octombrie, pentru anul viitor, a declarat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Ministrul de Finante a facut aceasta precizare…

- Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta de Guvern de joi a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Stiu ca pentru 25 octombrie au existat ingrijorari si foarte multe companii ne-au abordat si ne-au…

- Ordonanța privind eșalonarea datoriilor din perioada starii de urgența va intra in prima lectura in ședința de Guvern de joi, a anunțat, luni, ministrul Finanțelor, Florin Cițu. Cererile de eșalo...

- Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta de Guvern de joi a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Stiu ca pentru 25 octombrie au existat ingrijorari si foarte multe companii ne-au abordat si ne-au…

- Citu: OUG privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta intra joi in Guvern. Nu sunt necesare garantii, iar cererile pot fi depuse pana la 15 decembrie Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta…

- Ministerul Finanțelor pregatește un proiect de o ordonanta de urgenta care va reglementa esalonarea la plata în forma simplificata a obligatiilor bugetare, pe o perioada de 12 luni. Eșalonarea este pentru obligatii cumulate de la data intrarii în starea de urgenta pâna în data…