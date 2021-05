Stiri pe aceeasi tema

- Romania doneaza Republicii Moldova și Ucrainei cate 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca, anunța premierul Florin Cițu, care precizeaza ca țara noastra va incepe sa și vanda vaccin anti-COVID-19 Republicii Moldova. „In ședința de Guvern am aprobat un proiect de hotarare de Guvern prin care…

- Medicii de familie vor primi un stimulent pentru fiecare de doza de vaccin anti-COVID administrata, coform primarului Clujului, Emil Boc, dupa discuțiile de la Guvern dintre primari, șefii de consilii județene și premierul Florin Cițu.

- Premierul roman Florin Cițu a anunțat astazi ca Guvernul Romaniei va adopta o hotarare de Guvern prin care Republica Moldova va mai beneficia de inca 130 de mii de doze de vaccin impotriva COVID-19. Despre aceasta au anunțat reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate pe rețelele de socializare.…

- Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea, a confirmat ca ambasadorul ucrainean a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinau pe cazul Ceaus, iar rapirea judecatorului, ar fi fost pusa la cale de serviciile secrete din Ucraina, cu acordul a Serviciului de Informații și Securitate din…

- Nicoleta Dumitrescu Nu mai este o noutate faptul ca transferul muncitorilor din strainatate, chiar și de peste mari și țari, a devenit o soluție, inclusiv in Prahova, la lipsa forței de munca și exodul romanilor in afara graniței, in cautarea unui trai mai bun decat cel de acasa. Piața forței de munca…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca, in cursul zilei de vineri, Executivul se va reuni intr-o sedinta online pentru a aproba o hotarare referitoare la acordarea a 21.600 de doze de vaccin pentru Republica Moldova. "Vom avea o sedinta de Guvern la ora 13,45. Vom adopta, online, o hotarare de guvern pentru…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care Romania acorda un ajutor de 20.000 de doze de vaccin anti-Covid Republicii Moldova. Aceasta este prima tranșa din totalul de 200.000 de doze care vor fi trimise statului vecin, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu.

- Comisia Europeana va sprijini intentia Poloniei de a furniza Ucrainei inca 1,2 milioane de doze de vaccin AstraZeneca impotriva coronavirusului, a declarat miercuri guvernul de la Kiev intr-un comunicat citat de Reuters. Vicepresedinte Comisiei Europene Valdis Dombrovskis a afirmat ca UE este dispusa…