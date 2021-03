Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, ca așteapta fundamentarea decizie privind suspendarea lotului cu probleme AstraZeneca. Acesta a mai precizat ca are incredere in specialiști și in Agenția Europeana...

- Premierul Florin Citu sustine ca nu s-a schimbat nimic in privinta campaniei de vaccinare, in ciuda suspiciunilor care exista asupra unui lot din vaccinul AstraZeneca. Citu afirma ca experintii Agentiei Europene a Medicamentului nu au descoperit nicio legatura intre cele cateva decese in urma vaccinului…

- "Campania de vaccinare trebuie sa continue" Foto: gov.ro. Florin Cîtu: "Sunt câteva lucruri care trebuie clarificate. Am vazut eu mai multe informații în spațiul public și eu zic ca trebuie sa fie foarte atenți cu aceste informații. În primul rând, Agenția Europeana…

- De la finalul lunii decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania, și pana pe 1 martie 2021, aproape 950.000 de romani s-au vaccinat impotriva COVID-19. In total, au fost inregistrate 5.458 de reactii adverse. Campania de vaccinare a inceput in data de 27 decembrie 2020, iar pana acum…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a facut "profilul" persoanei predispuse la reactii adverse dupa imunizare, pe baza simptomelor raportate de cei care deja au primit serul. Astfel, mare parte dintre cei care au raportat reactii adverse sunt femeie,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, miercuri seara, ca, cel mai probabil, vaccinul de la AstraZeneca va fi recomandat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. In aceasta luna, Romania ar trebui sa primeasca 800.000 de doze din vaccinul Astra Zeneca.…

- Romania a primit o noua transa de peste 160.000 de doze din vaccinul Pfizer, iar de ieri autoritatile sanitare au inceput sa foloseasca in campania de imunizare vaccinul Moderna, pentru care rapelul se realizeaza la 28 de zile. In timp ce vaccinul de la AstraZeneca este inca asteptat, premierul Florin…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID subliniaza, vineri, ca nu s-au inregistrat cazuri de reactii adverse severe si nici cazuri de deces ca urmare a imunizarii, care a inceput in Romania pe data de 27 decembrie.