Premierul Florin Citu a declarat joi ca bugetul acordat in 2021 cultelor religioase reprezinta o suma care "vine si sustine acest sector" si nu reprezinta o reducere foarte mare a fondurilor, avand in vedere, intre altele, si faptul ca anul trecut acest domeniu a beneficiat de "o alocare istorica". "Anul trecut a fost o alocare, o masura istorica, dar, daca va uitati in ultimii ani, nu este o reducere foarte mare a bugetului, nu are niciun fel de conotatie. Este o suma pe care am discutat-o de la inceput cu cultele, este o suma care vine si sustine acest sector. Nu am avut o critica din partea…