Planul National de Redresare si Rezilienta este in elaborare, fiind la nivel de draft, a declarat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu, care a precizat ca, in actuala forma, pentru Educatie sunt alocate fonduri reprezentand 9% din bugetul PNRR, iar pentru Sanatate aproape 3 miliarde de euro. "Avem un stadiu al PNRR, este un draft. M-am uitat pe el ieri, am vazut alocarile de bugete, vom discuta si cu domnul presedinte. Va pot spune ca pentru Educatie sunt alocati 9% din bugetul PNRR, pentru Sanatate aproape 3 miliarde de euro, ne mai uitam si la celelalte. Si distributia de gaze este introdusa.…