Premierul Florin Citu a declarat vineri, la Baia Mare, ca exista surse de finantare pentru mari proiecte de investitii in Romania si ca promisiunile pe care le-a facut vor fi onorate. "Vreau sa-i asigur pe romani ca vom avea surse de finantare si ca ceea ce am promis ca facem pana in 2024 - si eu am spus ca ne pregatim pentru o guvernare de cel putin opt ani de zile, pana in 2028 - vom face. Vom trece Carpatii cu autostrada, Sibiu-Pitesti se va face, vom face spitale prin PNRR, dar sunt si alte spitale. Pana in 2024 vom avea cateva spitale", a spus Florin Citu, intr-o conferinta de presa sustinuta…