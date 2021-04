Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu i-a solicitat ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, o ancheta foarte rapida in cazul barbatului decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, punctand ca vinovatii trebuie sa raspunda. "Am avut o discutie cu domnul Bode…

- Premierul Florin Citu a declarat ca asteapta ca USR PLUS sa desemneze noul ministru al Sanatatii, avand in vedere ca portofoliul revine acestei formatiuni politice. Coalitia de guvernare poate merge mai departe, a adaugat Citu, precizand ca, in calitate de sef al Executivului, va evalua ministrii in…

- Premierul Florin Cițu a afirmat ca așteapta ca USR PLUS sa desemneze noul ministru al Sanatații, punctand ca discutiile politice vor avea loc in cadrul coalitiei, iar pana cand aceasta desemnare va fi facuta, va asigura interimatul și se va asigura ca lucrurile funcționeaza așa cum trebuie.

- ​Premierul Florin Cîțu a declarat duminica ca așteapta din partea USR-PLUS desemnarea unui nou ministru al Sanatații.„Aștept desemnarea ministrului Sanatații de la USR-PLUS, este un portofoliu care revine USR-PLUS, pâna atunci voi asigura interimatul și ma voi asigura ca lucrurile…

- Premierul Florin Citu i-a solicitat ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, o ancheta foarte rapida in cazul barbatului decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, punctand ca vinovatii trebuie sa raspunda, anunța AGERPRES. "Am avut o discutie cu…

- In aceste momente, premierul Florin Citu sustine declaratii dupa sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei CNCCI .Premierul Florin Citu a declarat, duminica, ca asteapta desemnarea ministrului Sanatatii de la USR PLUS.Este un portofoliu care revine USR PLUS., spune Citu.Pana…

- Florin Cițu, premierul Romaniei susține la aceasta ora o declarație de presa, dupa ce a participat, duminica, la ședința Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției. Principalele declarații ale lui Florin Cițu: Avem cateva vești bune de joi și pana azi au fost operaționalizate inca…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, are o ședința luni dimineața alaturi de reprezentanti ai DSP București privind marirea numarului de paturi in secțiile ATI, au declarat surse din Ministerul Sanatații pentru Libertatea. Incepute la ora 9:00, discuțiile se axeaza pe situația existenta in spitalele…