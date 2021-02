Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri la Palatul Victoria ca nici anul trecut nu s-au prevazut in bugetul de stat bani pentru despagubirea agricultorilor afectați de seceta, dar totuși s-au dat bani pentru toate cererile, astfel ca fermierii nu au motive sa-și faca griji pe viitor. „Referitor…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri la Palatul Victoria ca in economie vor intra anul acesta „80 de miliarde in plus”. Intrebat care este necesarul de imprumut al Romaniei in 2021, premierul a raspuns: „Necesarul de imprumut direct este deficitul bugetar. Ce mai vine din trecut, vom…

- Florin Citu, premierul Romaniei a anuntat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca a fost adoptat bugetul pentru anul 2021 și ca urmeaza sa ajunga in Parlament pentru dezbatere. In ședința de Guvern de azi am aprobat legea Bugetului de Stat pe anul 2021. Am aprobat Legea Plafoanelor, Legea Bugetului…

- Asociația Forța Fermierilor, cea mai noua organizație din mediul asociativ agricol, solicita suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) cu un miliard de lei pentru acordarea despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara aferente anului 2020. In aceasta perioada,…

- CCR considera constituționala legea care majoreaza punctul de pensie cu 40%. Cițu: Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o majorare cu 40%. Respectam calendarul asumat Premierul Florin Citu a declarat ca Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o…

- Ordonanța de Urgența care vizeaza mai multe domenii și care prevede plafonarea salariilor pentru bugetari a fost aprobata miercuri în ședința de Guvern. Premierul Florin Cîțu a spus, la finalul ședinței, ca "Ordonanța aceasta trenuleț este o ordonanța care garanteaza ca în 2021…

- Guvernul a prelungit masura privind amanarea plații ratelor la banci pentru o perioada de maximum 9 luni. Solicitarile pot fi depuse pana pe 15 martie 2021 Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul a adoptat o ordonanta potrivit careia plata ratelor la banca poate fi amanata pentru o perioada…

- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, printre aceste masuri…