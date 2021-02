Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta nimeni nu este dat afara, toata lumea iși primește sporurile și aceleași salarii ca in 2020, spune premierul Florin Cițu, ca reacție la amenințarile sindicatelor ca vor prelungi programul de proteste. „In 2020, cand toata economia trecea prin cea mai mare criza din ultima suta de ani, cand…

- Premierul Florin Cițu spune ca nu vor fi dați afara angajați din sectorul public anul acesta și nici nu le vor scadea salariile. Este raspunsul dat sindicaliștilor care protesteaza in aceste zile din cauza inghețarii salariilor și eliminarii unor beneficii.

- Florin Cițu: Salariile bugetarilor nu vor scadea fața de nivelul din 2020 Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîțu a dat asigurari astazi ca salariile din sectorul bugetar nu vor scadea fața de nivelul de anul trecut și ca nu vor fi concediați angajați la stat, în 2021.…

- Jale la Prefectura Alba: Sporul COVID ar putea fi eliminat pentru angajații din sectorul public Guvernul pregatește adoptarea unei ordonanțe de urgența prin care vor fi eliminate o serie de sporuri, subvenții și indemnizații a lucratorilor din sectorul public. Printre sporurile care urmeaza a fi eliminate…

- Guvernul analizeaza situația sporurilor acordate în sistemul public pentru a observa care dintre este sunt justificate, și care nu. Aceasta analiza vine în contextul elaborarii proiectului de buget pentru anul 2021. Premierul…

- Guvernul ar dori sa taie din sporurile acordate in sectorul public, a anunțat premierul Florin Cițu.”Ne uitam la toate sporurile in sectorul public pentru bugetul din 2021 sa vedem care dintre ele se justifica sau nu si ne uitam la tot sistemul de salarizare. In acelasi timp, pentru 2021, vom veni cu…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca, in prezent, Guvernul analizeaza toate sporurile din sectorul public pentru bugetul din 2021 pentru a vedea care dintre ele se justifica. De asemenea, acesta a precizat ca...