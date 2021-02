Premierul Florin Citu a declarat sambata ca Legea salarizarii unitare va fi modificata in acest an, salarizarea bugetarilor urmand sa fie stabilita dupa refacerea acestui act normativ. "Anul acesta refacem Legea salarizarii unitare si pornim de acolo. Nu am fost de acord cu acea lege, nu am votat-o in Parlament. Nu sunt de acord cu aberatiile pe care le-au votat cei de la PSD in Parlament si s-a vazut clar ca au dus Romania intr-o directie gresita si au subrezit stabilitatea fiscala a tarii. Nu mai spun de ce analize primeam de la agentiile de rating referitoare la Legea pensiilor sau Legea salarizarii,…