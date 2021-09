VIDEO Cîţu: Angajaţii din asistenţa socială să facă dovada vaccinării, testării sau trecerii prin boală Guvernul a dezbatut in prima lectura, miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste ca angajatii din institutiile publice din zona asistentei sociale vor trebui sa faca dovada vaccinarii sau, in caz contrar, sa prezinte un test negativ sau dovada faptului ca au trecut prin boala, a declarat prim-ministrul Florin Citu. "Am discutat un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste ca angajatii din institutiile publice din zona asistentei sociale vor trebui sa faca dovada vaccinarii sau, in caz contrar, sa prezinte un test negativ sau dovada faptului ca au trecut prin boala. Este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

