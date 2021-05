Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anunțat ca toate evenimentele private precum nunți, botezuri, ar putea fi organizate de la 1 iunie doar cu persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID, informeaza Agerpres . Premierul Cițu a declarat miercuri ca organizarea evenimentelor private cu participarea persoanelor…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri ca merge in comitetul interministerial de vineri cu propunerea ca de la 1 iunie sa poata fi reluate atat evenimentele private (de genul nunților și botezurilor), cat și cele publice (precum marile concerte) doar pentru persoanele vaccinate. ”Noi avem certificate…

