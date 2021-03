Premierul Florin Citu a declarat joi ca numarul de paturi in sectiile de terapie intensiva va creste cu 200 iar in acest fel se va ajunge la un total de 1.600 de paturi.



"Am cerut si acest raport a fost prezentat astazi (despre numarul de paturi de la terapie intensiva - n.r.), in sedinta de guvern. (...) Am cerut analiza, am vazut ca a scazut numarul de paturi cu 90, am cerut o crestere a numarului de paturi si astazi, in sedinta, am fost anuntat ca numarul va creste cu 200 de paturi la ATI. Este exact ceea ce am cerut, am cerut sa se duca la 1.600 si vom ajunge la 1.600 in perioada…