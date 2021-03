Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu le-a cerut astazi ministrilor sa-si asume pana saptamana viitoare fisa aferenta fiecarui minister privind activitatile, actiunile si obiectivele din programul de guvernare si sa...

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern , ca i-a cerut ministrului Vlad Voiculescu sa prezinte pana saptamana viitoare un raport cu acțiunile Ministerului Sanatații incepand din decembrie pentru pregatirea inaintea valului trei al pandemiei. „Tot saptamana viitoare am cerut…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca reforma in sectorul public a inceput prin stoparea cresterii anvelopei salariale, masura care ar urma sa fie decisa si pentru anul viitor. Potrivit acestuia, urmeaza si componente precum digitalizarea si restructurarea companiilor de stat cu probleme, inclusiv…

- Premierul Florin Citu anunta reforme in tot aparatul public si in companiile de stat, in sistemul de pensii, in sistemul de salarizare, a ANAF si restructurarea companiilor de stat care au pierderi de 30 de ani. "Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Banca Mondiala a analizat un numar de 154 de tari si peste 3.000 de masuri financiare luate in contextul pandemiei, iar analiza pe Romania arata ca, alaturi de SUA, Germania, Franta si Australia, statul nostru a avut cel mai ridicat nivel de activitate, ca numar…

- A venit momentul! Pregatim bugetul pentru 2021. Toate prioritatile din programul de guvernare vor avea finantare. In acelasi timp apare o modificare importanta. Companiile de stat cu pierderi primesc resurse de la buget doar in baza unui plan de restructurare/reforma. Va spun clar tuturor: fiecare…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca actul normativ privind cresterea salariului minim nu a fost adoptat in sedinta de Guvern, acest lucru urmand sa se intample saptamana viitoare. "Salariul minim a fost astazi in prima lectura. Stiti foarte bine, este o decizie de a creste la 2.300 de lei…

- Guvernul Citu se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021, transmite Agerpres. Premierul Florin Citu a anuntat la inceputul saptamanii ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern…