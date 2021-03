Stiri pe aceeasi tema

- Citu a anuntat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ca s au adoptat mai multe decizii care vor ajuta la reducerea pandemiei de COVID 19. In aceasta saptamana am avut mai multe intalniri cu Asociatia Consiliilor judetene, cu primarii de sector si primarul general. Astazi am avut o intalnire cu toate…

- “In aceasta saptamana am avut mai multe intalniri, cu prefectii, cu Asociatia Municipiilor, cu toate cultele din Romania, cu reprezentantii din retail. In urma acestor discutii si discutii cu MS si Comitetul de Specialitate, astazi in sedinta de Guvern am luat cateva decizii in sedinta de Guvern care…

- Autoritațile urmeaza sa anunțe azi daca școlile se vor deschide pe 8 februarie, cu prezenta fizica a prescolarilor si a elevilor in unitatile de invatamant. Premierul Florin Citu a declarat luni ca impreuna cu presedintele Klaus Iohannis va fi luata decizia cu privire la modul de desfasurare a cursurilor…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, ca daca ar fi fost o crestere a numarului de cazuri de Covid-19 acest lucru s-ar fi vazut fie la numarul de internari, fie la numarul celor de la Terapie Intensiva, iar acest lucru nu se intampla. Florin Citu a fost intrebat, miercuri, la finalul…

- La conferinta vor fi prezenti si secretarul de stat in MS Andreea Moldovan si noul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adrian Gheorghe. Conferința de presa va fi dupa ședința de Guvern de la Palatul Victoria, de la ora 13.00. Ministrul Vlad Voiculescu va fi prezent și la briefingul…

- Executivul se reuneste miercuri in sedinta, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi figureaza un proiect de hotarare pentru modificarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. In etapa a doua de vaccinare sunt introduse persoanele cu handicap, , persoane imobilizate, persoane imunodeprimate,…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca, in cursul zilei de sambata, se va vaccina, public, anti COVID.Sambata ma voi vaccina si va fi public, a declarat Florin Citu, intr o conferinta de presa la Palatul Victoria, finalul sedintei de Guvern.Amintim ca, vineri incepe a doua etapa de vaccinare anti COVID…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, luni seara, dupa ședința de Guvern, despre intalnirea pe care a avut-o cu sindicatele despre creșterea salariului minim. "Am avut o discuție cu sinducatele despre salariul minim. Sindicatele au venit cu o propunere de a crește salariul minim. Am gasit o soluție…