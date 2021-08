Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a afirmat ca in acest moment in Afganistan se mai afla 35 de romani si ca autoritatile vor trimite un avion dupa acestia. ‘In acest moment mai sunt 35 de cetateni romani in acea zona. I-am propus domnului presedinte sa trimitem un avion pentru a-i aduce acasa. In acest moment…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, se numara printre oficialitațile care au participat joi, la pranz, la manifestarile dedicate Zilei Eroilor, in Parcul Carol I din Bucuresti, la „Mormantul Ostasului Necunoscut”. „Aducem piosul nostru…

- Planul de retragere a celor peste 600 de militari este coordonat cu comandantii din teatrul de operatii, astfel incat procesul sa se desfasoare coerent si in conditii de maxima siguranta. Finalizarea procedurilor va avea loc pana la 11 septembrie 2021 dar, din motive de securitate, calendarul repatrierii…

- Al doilea contingent de militari romani s-a intors din Afganistan, a anunțat duminica Ministerul Apararii Naționale (MApN). Finalizarea procedurilor de retragere a militarilor romani este programata sa se incheie pana in 11 septembrie. „Misiune indeplinita pentru al doilea contingent de militari…

- Ultimii 100 de militari romani din Batalionul de Protectie a Fortei Jderii au plecat din baza aeriana Kandahar din Afganistan. Plecarea militarilor pune astfel capat celor 19 ani de prezenta a trupelor romanesti in aceasta baza, informeaza Ministerul Apararii Nationale.