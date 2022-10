Circulatia rutiera a fost inchisa complet, marti, pe DN 67C – Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii scazute sub 50 de metri. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN 67C (Transalpina), intre localitatile Ranca si Obarsia Lotrului, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile (viscol puternic, ninsoare si vizibilitate […] The post VIDEO. Circulatia rutiera, inchisa pe DN 67C – Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, din cauza viscolului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…