VIDEO /Circulaţia pe Transalpina, între Novaci şi Rânca, redeschisă Circulatia pe Transalpina, inchisa luni din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, a fost redeschisa. ”Marti, 18.01.2022, incepand cu ora 09.00, s-a reluat circulatia pe sectorul de drum Novaci – Ranca de pe DN 67C (km 16+000 – km 34+800), pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 7,5t. Precizam ca de […] The post VIDEO /Circulatia pe Transalpina, intre Novaci si Ranca, redeschisa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

