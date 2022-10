VIDEO. Circulația pe Podul lui Putin s-a reluat. Cel puțin 3 morți în urma exploziei, au declarant oficialii Autoritațile regionale au anunțat ca podul a fost redeschis traficului. Totuși, pe pod nu pot trece decat autoturismele și autobuzele dupa ce sunt atent verificate. Camioanele sunt nevoite sa utilizeze feribotul pentru a face traversarea. „Circulația vehiculelor de-a lungul podului din Crimeea a inceput. In acest moment, traficul este deschis pentru autoturisme și autobuze, cu […] The post VIDEO. Circulația pe Podul lui Putin s-a reluat. Cel puțin 3 morți in urma exploziei, au declarant oficialii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Podul inaugurat de Putin care leaga Crimeea de Rusia prin stramtoarea Kerch, e in flacari. O parte din calea rutiera este afectata. Traficul e oprit. Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de combustibil a luat foc pe una dintre secțiunile podului din Crimeea”, a relatat RIA citand un oficial…

- Podul inaugurat de Putin care leaga Crimeea de Rusia prin stramtoarea Kerch, e in flacari. O parte din calea rutiera este afectata. Traficul e oprit. Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de combustibil a luat foc pe una dintre secțiunile podului din Crimeea”, a relatat RIA citand un oficial…

- Uraganul Ian a ajuns in Carolina de Sud vineri, dupa ce a devastat zone vaste din Florida, unde a provocat cateva zeci de victime, transmite AFP. Autoritatile acestui stat din sud-estul Statelor Unite au confirmat vineri seara un nou bilant de 23 de victime, majoritatea prin inec si in marea lor majoritate…

- Aflat la New York pentru a participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite (ONU), președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a facut o serie de declarații tranșante pentru jurnalista Judy Woodruff, de la PBS, privind modul in care ar trebui sa se incheie razboiul din Ucraina și ce ar…

- Autoritațile separatiste din regiunile ocupate Lugansk, Donețk și Herson au anunțat, marți, referendumuri de aderare la Rusia. Cele doua așa-zise republici populare din Donbas au și anunțat perioada de desfașurare a votului – intre 23 și 27 septembrie, in timp ce oficialii pro-ruși din Herson nu au…

- A aparut un videoclip cu avionul de vanatoare rusesc Su-25 care s-a prabușit ieri in Crimeea, imediat dupa decolare. Deși din avion a ramas foarte puțin, echipajul s-ar fi catapultat ejectat și a supraviețuit. Avionul costa in jur de 11 milioane USD. A video has emerged of the Russian Su-25 fighter…

- A aparut un videoclip cu avionul de vanatoare rusesc Su-25 care s-a prabușit ieri in Crimeea, imediat dupa decolare. Deși din avion a ramas foarte puțin, echipajul s-ar fi catapultat ejectat și a supraviețuit. Avionul costa in jur de 11 milioane USD. A video has emerged of the Russian Su-25 fighter…

- Cel putin trei persoane au murit si 11 au fost ranite vineri seara in coliziunea dintre un tren de pasageri si un marfar in nord-estul Croatiei, a informat premierul Andrej Plenkovic, potrivit Agerpres. Opt dintre cei 11 raniti sunt cetateni straini si toti au fost transportati la spitale din orasele…