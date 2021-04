Stiri pe aceeasi tema

- Toți miniștrii și liderii PNL au cazut de acord, in ședința de marți, ca ministrul Justiției Stelian Ion nu se consulta cu nimeni pe proiectele de lege stabilite in coaliția de guvernare, fiind un fel de “pesona non grata” in Guvern. Vicepreședintele Senatului, Iulia Scantei a confirmat in ședința PNL…

- Dialog halucinant intre aleșii țarii, azi in Parlament. Ionuț Moșteanu de la USR s-a certat pe hol cu Dan Tanasa de la AUR, dupa dezbaterile cu scandal din Comisia Juridica, privind desființarea SIIJ. ” D.Tanasa: – Ești un zero barat! Ionuț Moșteanu: -Credibilitatea mesajului pe care l-ați transmis……

- O emisiune TV pentru copii cu adulți complet goi, care raspund la intrebari despre corpul uman, a starnit furie in Olanda. O petitie a ajuns la Parlament. Un promo pentru programul numit „Pur și simplu gol”, care urmeaza sa fie televizat de radiodifuzorul public NOS, a aratat un grup de adulți dezbracandu-se…

- Alina Gorghiu, vicepresedinta a Senatului, și-a pus poalele-n cap și i-a facut “golani care sparg semințe” pe aleșii de la PSD, care l-au huiduit pe Claudiu Nasui, ministrul Economiei, pe numele caruia Senatul dezbate, marți, o moțiune simpla. “Aceleasi personaje numite Ghita care, odata venite la microfon,…

- Dan Barna n-a vrut sa intre in cadrul pozei pe care și-au facut-o liderii PNL in Parlament, ba chiar se uita urat la Ludovic Orban și Florin Cițu, ultimul, cel mai familiarizat cu selfie-urile. Poza a fost facuta de penelistul Dan Vilceanu, pe 22 februarie, atunci cand Florin Cițu a fost audiat in plen…

- Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a postat comentarii polemice și jignitoare la o declarație politica de pe rețeaua LinkedIn a Ancai Dragu, președinte al Senatului. In postarea inițiala, Anca Dragu s-a referit la faptul ca a prezidat ședința Plenului de miercuri, in care s-a votat…

- Camera Deputatilor a dezbatut, luni, motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Documentul, intitulat ”Incompetenta si lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea si viata romanilor”, a fost semnat de 109 deputati social-democrati și a fost…

- Premierul Florin Cițu a lipsit, luni, de la ședința coaliției de guvernare, la care s-a dezbatut și bugetul de stat pe 2021. La finalul ședinței, vicepremierul Dan Barna a declarat ca membrii coaliției spera in adoptarea bugetului in Parlament „in prima jumatate a lunii februarie”. Premierul anunțase,…