- Muntenegrul si-a deschis sâmbata granitele pentru cetatenii tarilor Uniunii Europene si ai Israelului, care pot intra în tara balcanica fara nicio cerinta legata de COVID-19, relateaza agentia de presa croata HINA și Agerpres. Pâna acum, doar cetatenii tarilor din regiune puteau intra…

- O nava container a fost cuprinsa de flacari in Oceanul Indian. Autoritațile din Sri Lanka se pregatesc pentru un dezastru ecologic major, deoarece exista riscul ca substanțele chimice periculoase și petrolul care se afla la bordul vasului sa se verse in ocean.

- Pompierii greci se lupta pentru a doua zi consecutiv cu un incendiu major izbucnit la vest de Atena, mai multe avioane si elicoptere fiind desfasurate in primele ore ale zilei de vineri pentru a ajuta echipajele mobilizate la sol, informeaza DPA. Flacarile au distrus o padure intinsa de pini situata…

- Grecia vrea sa ridice începând de luni conditia intrarii în carantina timp de sapte zile pentru turistii din România și din celelalte tari ale Uniunii Europene. Inițial, Atena intentiona sa anunte începerea sezonului turistic la 14 mai si sa ridice tot de atunci conditia…

- ”Ne-am reinnoit hotararea in subiectul” acestui acord incheiat in 2019, a anuntat Erdogan luni, intr-o conferinta de presa comuna cu Dbeibeh, in urma unei reuniuni la Ankara. ”In ceea ce priveste acordurile semnate intre tarile noastre, si mai ales cel al delimitarii maritime, reafirmam ca aceste acorduri…

- Un incendiu la un grajd plin cu furaje din localitatea Trampoiele a avut loc in cursul nopții de luni spre marți. Au intervenit SVSU Zlatna și pompierii militari din Alba Iulia. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Zlatna a intervenit cu trei autospeciale, in decursul nopții de luni…