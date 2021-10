Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dacian Ciolos a declarat, luni, dupa intalnirea cu Nicolae Ciuca, ca i-a transmis premierului desemnat faptul ca USR nu sustine un Guvern minoritar, de criza, al PNL. El a aratat ca a fost intrebat ce conditii ar pune pentru refacerea coalitiei, liderul USR precizand ca este nevoie…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, luni, ca formațiunea sa va merge in Parlament cu un guvern minoritar PNL-UDMR și a solicitat „responsabilitate politica” din partea USR și PSD pentru a investi guvernul propus de premierul desemnat Nicolae Ciuca. El a respins o cooptare la guvernare a USR sau…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca ei nu vor susține un guvern minoritar condus de Nicolae Ciuca, dar au pus un set de patru condiții pentru refacerea coaliției de guvernare. ”Din punctul nostru de vedere, soluția este un Guvern majoritar fie cu USR, fie cu PSD. PNL-ul trebuie sa aleaga ceea…

- Dacian Cioloș a declarat luni, dupa intalnirea cu premierul desemnat Nicolae Ciuca, ca poziția USR este „clara de la inceput”. „Noi vrem o soluție de durata, nu sa rezolvam problema lui Florin Cițu”, a spus Cioloș, care nu susține ideea unui guvern minoritar. „Nu s-a schimbat nimic. Poziția…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca ei nu vor susține un guvern minoritar condus de Nicolae Ciuca, dar au pus un set de patru condiții pentru refacerea coaliției de guvernare. ”Din punctul nostru de vedere, soluția este un Guvern majoritar fie cu USR, fie cu PSD. PNL-ul trebuie sa…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a explicat de ce liberalii au ajuns sa-l propuna pe Nicolae Ciuca in functia de premier. Seful Guvernului demis a subliniat ca nu e nicio schimbare „brusca” a partidului, ci este o solutie pentru deblocarea crizei politice

- ”Avem nevoie de soluții și de un guvern care sa aplice masuri ferme pentru a scoate țara din criza. Acest lucru se poate face reconstruind coaliția PNL-USR-UDMR. Pentru a incepe negocierile pentru refacerea coaliției, astazi trebuie sa avem pe masa o propunere de premier, alta decat Florin Cițu.Președintele…

- In cazul in care motiunea impotriva guvernului condus de Florin Cițu nu va trece, USR PLUS nu va sustine in Parlament un guvern minoritar PNL-UDMR, dar daca moțiunea trece, va incerca sa renegocieze aceeași formula de coaliție, insa cu un alt premier, a declarat vineri seara, la Digi24, copreședintele…