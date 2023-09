Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca Guvernul va creste masiv amenzile, va confisca pe scara larga bunurile provenite din evaziune si va impozita cu 70% tot ce inseamna avere ilicita. „Cu totii vrem un sistem de sanatate puternic si accesibil tuturor. Cu totii vrem un sistem de invatamant care…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca Guvernul, prin masurile fiscale pe care le ia, nu introduce taxe noi, ci scoate din exceptii si niciun om de rand nu va fi afectat de aceste masuri. „Nu se mai mareste nicio taxa. Noi am venit cu un pachet pe toate cele trei paliere. Noi avem exceptii, eu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ieri ca Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Uniunea Europeana, dar ca a observat in ultima vreme o schimbare de atitudine la nivelul institutiilor statului, potrivit Agerpres. Precizarile au fost facute in contextul in care proiectul de lege pentru care…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Uniunea Europeana, dar ca a observat in ultima vreme o schimbare de atitudine la nivelul institutiilor statului. Precizarile au fost facute in contextul in care proiectul de lege pentru care Guvernul vrea sa-si…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Uniunea Europeana, dar ca a observat in ultima vreme o schimbare de atitudine la nivelul institutiilor statului. Precizarile au fost facute in contextul in care proiectul de lege pentru care Guvernul vrea sa-si…

- Liderul USR, Catalin Drula, a criticat in termeni duri pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul iși va asuma raspunderea in Parlament și a declarat ca se va opune cu toate fortele acestui act profund nedrept care loveste in economia romaneasca. Drula nu s-a ferit sa aduca in discuție inclusiv posibilitatea…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul va dezbate vineri legea privind modificarea și completarea legislației din asistența sociala. ”Au fost inasprite criteriile de acreditare și licențiere a serviciilor sociale”, a spus el.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat vineri un proiect pentru modificarea legislatiei privind asistenta sociala, conform caruia centrele de servicii sociale vor fi verificate in cel mult 15 zile de la transmiterea cererii de licentiere, iar amenzile cresc pana la 100.000 de lei.