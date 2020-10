Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca Leonard Azamfirei, rectorul UMF Targu Mures, s-a inscris in PSD si va fi pe listele formatiunii la alegerile pentru Parlament. "Noi consideram ca lipsa cronica de specialisti in actualul Guvern este cea mai mare problema a Romaniei si a Guvernului…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, merge astazi in Vrancea pentru a discuta despre lista social-democratilor de acolo pentru parlamentare. Marian Oprisan incearca sa-l convinga pe presedintele PSD sa-l puna pe un loc eligibil la Senat, au precizat surse politice pentru „Adevarul”

- Liderul PSD Marcel Ciolacu considera inoportuna prezența lui Mitica Dragomir pe lista consilierilor generali. Decizia va aparține insa PSD Sector 3, a spus Ciolacu.„Consider inoportuna prezența domnului Mitica Dragomir pe lista consilierilor generali”, a spus Ciolacu, la sediul PSD, dupa ședința…

- Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu i-au cerut Gabrielei Firea sa-i convinga pe Petre Roman, Dumitru Dragomir și Anghel Iordanescu sa se retraga de pe lista consilierilor generali aleși pe lista PSD, au declarat pentru HotNews.ro surse social-democrate. Informația apare in contextul in care in interiorul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca va candida pentru un mandat de parlamentar la Buzau, in timp ce Gabriela Firea va deschide lista PSD pentru Senat. Intrebat daca Viorica Dancila - schimbata de la sefia organizatiei de femei - va figura pe listele partidului la alegerile parlamentare, Ciolacu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a atenționat in public pe profesorul Vasile Dancu ca trebuie sa se ocupe mult mai bine de situația partidului in zona Transilvaniei, unde social-democrații au pierdut foarte multe orașe.„Lista votata la CGMB este votata de catre bucureșteni. Am luat o hotarare…

- Alegeri locale 2020. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a dat publicitații joi lista candidaților care au colaborat cu fosta poliție politica inainte de 1990. Lista prezentata joi de CNSAS e deschisa de candidatul PMP la Primaria Capitalei, fostul președinte al Romaniei, Traian…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, ii reamintește președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, faptul ca in luna mai promitea ca PSD nu va depune moțiune de cenzura in perioada starii de alerta.Citește și: Lista lui Firea: Cine sunt ceilalți candidați, pe langa VIP-uri, pe lista pentru…