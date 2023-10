Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 600 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza…

- Ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei intra la plata si vor ajunge la oameni incepand cu prima jumatate a acestei luni, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Profit de ocazie pentru a anunta ca intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, banii…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a facut o gafa, sambata, cand le-a comunicat jurnaliștilor decizia de excludere din PSD a președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, dupa ce acesta e fost reținut de procurori pentru luare de mita. Ciolacu a spus ca și fosta soție a lui Buzatu a fost suspendata…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov efectueaza o ancheta dupa ce 8 copii au ajuns, joi, la spital, cu simptome de toxiinfectie alimentara, survenite dupa ce au luat micul dejun la Bran. Crenvurstii din meniu le-ar fi cauzat probleme celor mici, acestia plangandu-se ca ar fi avut un aspect modificat,…

- Fostul premier Florin Cițu a afirmat, vineri, despre actualul premier Marcel Ciolacu, ca, in ciuda faptului ca acesta nu face reforme, vrea sa creasca taxele. Restul sunt minciuni, a spus Cițu. „Ciolacu minte cum respira. Pe toata lumea”, a scris Cițu intr-o postare pe contul sau de Facebook. Fostul…

- 8 copii au ajuns, joi, la spital, cu simptome de toxiinfectie alimentara, survenite dupa ce au luat micul dejun la Bran. Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov a inceput o ancheta. Se oare ca totul a pornit de la crenvurstii din meniu celor mici, acestia plangandu-se ca ar fi avut un aspect modificat,…

- Polițele de asigurare emise de compania Euroins, care urmau sa expire automat pe 8 septembrie, vor fi valabile inca trei luni, pana la data de 8 decembrie. Anunțul fost facut joi de premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu a explicat motivul pentu care s-a operat aceasta modificare, in sensul ca sunt inca…

- O tanara de 19 ani, care locuia la Centrul de Plasament pentru Copii cu Nevoi Speciale Bradet, a ajuns la un spital din Brașov, in urma cu doua zile, cu arsuri grave pe fața, gat și spate, a anunțat ministrul familiei, Natalia Intotero, duminica seara, intr-o postare pe Facebook. Ministrul a dispus…