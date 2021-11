Stiri pe aceeasi tema

- Cum se imparte puterea in noua alianța. PNL va da premierul, PSD ia ministerele importante. Dupa ultima ședința de negocieri de duminica, partidele pare ca au decis ca premierul sa fie dat de PNL, iar ministerele importante vor fi luate de PSD. Marcel Ciolacu a spus ca cel mai important lucru este ce…

- Dupa negocierile de duminica, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anuntat ca partidele de coalitie au reusit sa finalizeze toata structura politica a viitorului Guvern. "In acest moment, am finalizat toata structura politica a Guvernului", a spus Marcel Ciolacu. Liderul PSD a precizat ca inca nu s-au pus…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca, in varianta in care social-democratii vor da primii seful Executivului, numarul de ministere detinute de PSD si PNL vor fi egale, iar in situatia in care PNL va da primul premierul, liberalii vor avea mai putine ministere decat social-democratii.…

- Șeful PSD Marcel Ciolacu a declarat joi seara, la finalul negocierilor cu PNL, ca s-a ajuns la un acord ca joi sa existe un guvern investit, dar nu s-a stabilit înca care partid va da primul premierul și cine va prelua ministerul Finanțelor.”Am convenit împreuna ca pâna…

- Liderul social democraților, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri ca PSD este dispus sa iși asume actul de guvernare, astfel ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu Klaus Iohannis cu o propunere de prim-ministru. „Acest balci din ultimele doua luni trebuie sa inceteze", a afirmat Ciolacu, care…

- Florin Citu a afirmat ca nu va face parte din Guvernul Ciuca, iar pentru preluarea functiei de presedinte al Senatului se gandeste daca isi va depune candidatura, informeaza Agerpres . Intrebat, duminica, 24 octombrie, la intrarea in sediul central al PNL, daca doreste sa faca parte dintr-un viitor…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, l-a sunat pe Dacian Cioloș au confirmat surse politice din PNL și USR, pentru Puterea.ro, cei doi urmand a se intalni la mijlocul saptamanii urmatoare in perspectiva reluarii dialogului intre cele doua partide. Scopul intrevederii nu este cooptarea la guvernare a USRiștilor,…

- Nicolae Ciuca, desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern, a declarat, joi, ca va negocia cu toate forțele responsabile, astfel incat Parlamentul sa aprobe cabinetul propus. „Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem…