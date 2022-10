Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, ca in primele 9 luni ale acestui an, in conturile Romaniei si implicit ale fermierilor romani, au intrat 2,57 de miliarde de euro. El a precizat ca se dorește directioanarea spre agricultura a tuturor fondurilor europene disponibile. ”In viziunea…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat demisia lui Vasile Dincu de la ministerul Apararii susținand ca a crezut ca ”s-a depașit momentul”, facand astfel referire la declarațiile anterioare ale lui Dincu, cu privire la o eventuala negociere a Ucrainei cu Rusia. Șeful social-democraților a mai precizat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, miercuri, ca ar trebui ca procentul de majorare a pensiei sa nu se aplice cuantumului total al pensiei actuale, ci doar parții pentru care pensionarul a virat contribuții la bugetul de stat. „Presupun ca vom veni si vom mari acest procest numai pe partea…

- Președintele PSD a declarat, la interviurile DCNews, ca in cazul in care președintele Iohannis nu va desemna, la rotativa din primavara anului viitor, un premier social-democrat, PSD va ieși din coaliția de guvernare. „In 2023, daca președintele Klaus Iohannis va refuza sa numeasca un premier din partea…

- Proaspat demisionarul Sorin Cimpeanu a revenit, vineri, dupa anunțul demisiei sale de joi seara, pe Facebook, motivandu-și decizia in legatura cu proiectul de suflet al președintelui Klaus Iohannis. Cimpeanu acuza presiuni și atacuri și susține ca nu a vrut „sa duca in derizoriu o reforma adevarata”.…

- Parlamentarii PSD vor propune schimbari și imbunatațiri proiectului Romania Educata, inițiat la Guvern prin ministerul Educației, condus de liberalul Sorin Cimpeanu, dar propus, inițial, ca program național, de președintele Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la școala de vara a tineretului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, joi, la un eveniment organizat de Curtea de Conturi, ca instituțiile statului sa ancheteze fraudele cu bani publici din timpul starii de urgența, unele dintre acestea fiind semnalate de inspectorii Curții. In perioada starii de urgența și apoi de alerta, Guvernul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost diagnosticat, vineri, cu COVID-19. El si-a anulat intalnirea cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care trebuia sa aiba loc astazi. Liderul PSD se simte bine. El a aflat ca este infectat in urma unui test pe care l-a facut, el testandu-se periodic avand…