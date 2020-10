(VIDEO) Ciolacu, atac la Guvern, după intrarea capitalei în scenariu roşu Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca depasirea ratei de infectare de 3 la mia de locuitori in Bucuresti este efectul modului in care Guvernul a gestionat pandemia. Potrivit lui Ciolacu, toate deciziile guvernamentale se iau doar in functie de interesele politice si de cat de bine stau liberalii in sondajele de opinie. Liderul PSD spune ca priritatea guvernului lui Iohannis o reprezinta alegerile si nu sanatatea romanilor si, in mod special, a bucurestinilor care au intrat in codul rosu. Anterior, si PSD a scris pe Facebook ca este revoltator ca in ziua in care Capitala intra in scenariul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

