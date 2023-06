Prima ședința a guvernului Ciolacu a avut loc joi seara. Ciolacu a vorbit despre faptul ca vor intra intr-un regim de mobilizare generala și a avertizat ca statul nu v-a mai plati ca bugetarii sa vina la munca și sa nu faca nimic. ”Toți funcționarii trebuie sa ințeleaga ca avem nevoie de performanța.Trebuie sa ințeleaga […] The post VIDEO. Ciolacu a declarat razboi bugetarilor, in prima sedința de guvern: ”Intram in mobilizare generala. Statul roman nu mai poate plati doar pentru ca bugetarii sa vina la birou” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…