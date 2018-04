Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea salilor de cinema, interzise mai bine de trei decenii in regatul saudit, este prevazuta luna viitoare. Ieri, a fost facut un ”test” cu difuzarea blockbusterului american ”Black Panther”. Gigantul american AMC Entertainment a obtinut prima licenta pentru a exploata salile de cinema saudite.…

- Pelicula science-fiction "Ready Player One" este lansata in acest weekend de Pasti in cinematografele din SUA si Canada si promite sa ia fata altui science-fiction, "Pacific Rim Uprising", care a detronat la randul lui unul dintre filmele cu cele mai mari incasari din istorie, "Black Panther". Filmul…

- 'Black Panther', noul film derivat din universul Marvel Comics, isi face in acest sfarsit de saptamana intrarea in forta in cinematografele din America de Nord cu intentia de a cuceri primul loc in box-office, relateaza vineri EFE. Predictiile expertilor arata ca in primul sau…

- "Doua sisteme S-400 exista deja in Siria, asigurand securitatea bazelor Hmeymim si Tartus. Acestea sunt sisteme unice cu capacitati de performanta de neegalat. Acesta este motivul pentru care a fost incheiat un contract privind livrarea complexelor S-400 catre Turcia, membru al NATO", a declarat…