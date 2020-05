Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, sustine ca decesul asistentei medicale din Botosani confirmata initial cu COVID-19, dar ulterior vindecata, ar fi survenit pe fondul concentratiei mari de virusi din organism."Privind decesul asistentei medicale de…

- Prof. dr. Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Sfanta Paraschiva, din Iași, suține ca profilul pacienților infectatți cu noul coronavirus s-a modificat. Medicul a explicat ca majoritatea persoanelor care ajung in unitatea spitaliceasca prezinta forme medii ale bolii, nu ușoare sau…

- Majoritatea vor fi internati la Spitalul de Boli Infectioase iar o parte la Spitalul CFR. Precizam ca acestia ar fi intrat in contact direct cu seful sectiei, medicul respectiv fiind confirmat pozitiv dupa ce s-ar fi intors dintr-o excursie in Turcia. Medicul se afla deja internat la Spitalul de Boli…

- Niciun iesean nu a mai fost gasit cu coronaviroza, pana ieri la inchiderea editiei. In continuare, Iasul are 20 de cazuri confirmate de la inceputul epidemiei si pana acum, si doar un singur iesean s-a vindecat si a fost trimis in izolare acasa, in stare foarte buna de sanatate. Daca, momentan, problema…

- Medicul ieșean infectat cu noul coronavirus a fost in spital cu patru zile inainte de a veni confirmarea. Potrivit anchetei epidemiologice, acesta a fost vazut pe camerele de supraveghere stand de vorba cu 9 cadre...

- Medicii ieșeni sunt pozitivi in ceea ce privește situația COVID-19 și asta pentru ca absolut toți pacienții internați in acest moment la Iași sunt bine și raspund bine la tratament. Spitalele s-au reorganizat, s-au aflat noi detalii despre coronavirus, iar medicii inainteaza cu toate forțele pentru…

- Un medic de la Institutul Regional de Oncologie din Iași a fost confirmat pozitiv la infecția cu noul tip de coronavirus. Medicul a fost plecat in Franța, in cursul saptamanii trecute, iar cand s-a intors s-a autoizolat.Medicii Spitalului de Boli Infecțioase din Iași au confirmat luni seara…

- Medicul iesean Lucian Miron, sef de clinica la Instititul Regional de Oncologie din Iasi, a fost diagnosticat cu Covid-19 in cursul zilei de luni, 16 martie. El se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase.