Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […] The post VIDEO. Cine sunt criminalii lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu omorat in propria casa. Ar fi parasit deja Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .