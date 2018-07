Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Bianca Dragusanu si Tristan Tate si-au spjus "adio". Chiar daca milionarul englez a spus luni dimineata ca nu o sa dea nicio informatie pe tema relatiei cu blondina, www.spynews.ro a obținut primul interviu cu milionarul, dar și cu fratele acestuia, @cobratate.

- Tristan Tate și Bianca Dragușanu au ieșit in oraș, in centrul Capitalei. Cei doi se comporta ca doi liceeni indragostiți. Bianca Dragușanu și noul ei iubit, Tristan Tate , au ieșit la plimbare in centrul Capitalei, la ceas de seara. Au ajuns la Casa Poporului, acolo unde s-au fotografiat zambitori și…

- Victor Slav și-a atras simpatia celor care il urmaresc pe rețelele de socializare dupa ce a aratat ce face la București in timp ce fosta lui iubita, Bianca Dragușanu, se distreaza la mare cu actualul ei partener. Victor Slav iși vede liniștit de viața dupa desparțirea de Bianca Dragușanu , mama fetiței…

- Faptul ca Bianca Dragușanu si Victor Slav s-au desparțit nu mai este un secret pentru nimeni. Dupa ce www.spynews.ro v-a prezentat imagini exclusive cu Bianca și noul sau amorez, Tristan Tate, lumea mondena a inceput sa comenteze subiectul și tot mai multe vedete și-au dat cu parerea.

- Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civila a Sectroului 3 din Bucuresti. Nunta au facut-o pe 29 septembrie 2013, iar nasi au fost Nicoleta Luciu si sotul ei Zsolt Csergo. La cateva luni dupa ce au devenit sot si sotie, in 2014, din pacate, ei au divortat.…

- Bianca Dragușanu s-a afișat deja alaturi de Tristan Tate, dar nu se aventureaza sa spuna ca este vorba despre o legatura profunda intre ei. Victor Slav, DECLARATIE-SOC despre noua relatie a Biancai Dragusanu "Imi asum faptul ca, acum, sunt o femeie libera. Despre Tristan ce pot sa spun?…

- Bianca Dragușanu a facut primele declarații despre relația pe care o are cu Tristan Tate. Fosta iubita a lui Victor Slav nu a ocolit subiectul “infidelitate”. Citește și: Bianca Dragușanu și noul iubit iși asuma relația! Prima poza oficiala cu cei doi: “Lasa lumea sa vorbeasca! Nu ma tem de nimic” Citește…