- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca in contextul creșterii prețurilor guvernul trebuie sa gaseasca soluții astfel incat impactul asupra populației sa fie cat mai mic. „Venitul minim trebuie sa asigure un trai decent minimal”, a declarat președintele, care a precizat și ca pensiile trebuie…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca in Romania este o impozitare prea mare a muncii și ca trebuie gasit un echilibru intre impozitarea muncii și impozitarea capitalului Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus joi seara, la Romania TV, ca sunt puține state care folosesc impozitarea unica. „Care e…

- Astazi, de ora 10.00, in curtea Spitalului Municipal din Aiud, a avut loc un protest al celor 67 de cadre medicale angajate pe perioada determinata, pe durata starii de alerta. Alaturi de aceștia a fost și fostul director medical al spitalului, Hurani Majid, care, in aplauzele personalului medical prezent…

- "Este in mod evident un control politic. Eu nu prea fac comentarii politice, dar de data asta este evident. Din toate locurile de joaca din Bucuresti s-au ales cele ale Primariei Capitalei. Eu merg cu fetita intr-un loc de joaca din Sectorul 5 si este mai rau decat cel al Primariei Capitalei, de exemplu.…

- O epidemie de hepatita acuta misterioasa și foarte grava, care imbolnavește copiii mici din Europa și Statele Unite, i-a pus pe jar pe medicii din toata lumea, dupa ce mai mulți micuți perfect sanatoși anterior au ajuns la transplant de ficat intr-un timp

- Se sacrifica de zor miei in Piata Chiriac din Craiova, singurul centru de sacrificare avizat din orasul nostru. Vanzarea merge bine, mai ales ca in comparatie cu hipermarketurile, crescatorii de ovine vand mieii mult mai ieftin. Pretul unui kilogram de miel, in viu, se vinde cu 20 de lei, iar cel gata…

- Luni, președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca țarile occidentale și-au marcat un „autogol” prin impunerea de sancțiuni impotriva Rusiei intrucat masurile s-au intors impotriva statelor care le-au implementat și au dus la „deteriorarea economiei in Occident”, intr-un discurs susținut privind stadiul…

- Sute de tineri s-au calcat in picioare intr-un club din Capitala iar unii dintre ei au fost striviti in imbulzeala. Panica a izbucnit dupa ce o persoana a dat cu spray lacrimogen in local, in mijlocul oamenilor. Mulțiau fost salvați de agentii de paza care i-au scos cu greu de sub multime, in scene…