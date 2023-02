Stiri pe aceeasi tema

- Melodia care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool a fost aleasa, sambata, in cadrul finalei Selecției Naționale a Eurovision 2023. Publicul a votat și a decis ca Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)” sa reprezinte țara noastra la Eurovision 2023.

- 12 finaliști au luptat in finala Selecției Nationale pentru a reprezenta Romania la Liverpool, la Eurovision Song Contest 2023! Show-ul prezentat de Ilinca Bacila și Laurentiu Niculescu a fost transmis in direct pe TVR1 și a fost comentat online, in premiera, pe conturile de Twitch

- Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” a caștigat selecția naționala Eurovision 2023. Piesa a fost cea mai votata de public - singurul criteriu de departajare - dintre cele 12 cantece intrate in finala naționala. Competitia internationala Eurovision 2023 va avea loc la Liverpool - semifinalele…

- 100 de zile pana la concursul Eurovision 2023, care se va desfașura in luna mai, la Liverpool. Organizatorii au prezentat proiectul pentru scena pe care se vor intrece 37 de tari si au tras la sorti ordinea concurentilor din cele doua semifinale.