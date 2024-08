VIDEO| Cine este rivalul lui David Popovici, care a spulberat recordul mondial?

Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, Camelia Potec, a afirmat, miercuri noaptea, dupa cea de-a doua medalie castigata de David Popovici la JO 2024, bronz la 100 m liber, ca prin aceasta performanta inotul romanesc a revenit in elita mondiala. „E foarte mare bucurie ca incheiem…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de bronz la 100 m liber, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Paris, intr-o finala in care chinezul Zhanle Pan a castigat aurul cu un nou record mondial. Finala a fost una formidabila, cea mai rapida din istorie, Pan doborandu-si propriul record…

- Seria a fost caștigata de inotatorul chinez Zhanle Pan, care a inregistrat cel mai bun timp de 47.21 secunde, urmat de australianul Kyle Chalmers cu 47.58 secunde și de ungurul Nandor Nemeth cu 47.61 secunde. Pe locul patru s-a clasat francezul Maxime Grousset, cu un timp de 47.63 secunde.Britanicul…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marți in semifinalele probei de 100 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris, obținand al treilea timp din serii, cu 47 de secunde și 92 de sutimi.Popovici, care a...

- David Popovici (19 ani) a triumfat, miercuri, 19 iunie, in finala de la 100 metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad (Serbia), transmite Gazeta Sporturilor. A incheiat cursa in 46,88 secunde. Inotatorul roman și-a aparat titlul cucerit acum 2 ani la Roma și a stabilit al 3-lea cel mai bun…