- Incidentul s-a petrecut in timpul unui zbor de instrucție, in apropierea localitații Dedrad, județul Mureș, intr-o zona nelocuita. Pilotul este in stare stabila, conștient și a fost transportat la Spitalul Militar din Capitala. Cazul este cercetat de Parchetul Militar, iar circumstanțele accidentului…

- Cunoscuta cantareața de muzica lautareasca Cornelia Catanga a murit, vineri dimineața, in spital. Aceasta era infectata cu Covid-19. Cornelia Catanga avea 63 de ani. Artista era sub supravegherea medicilor de la Spitalul Universitar din Capitala. ”Din pacate, Cornelia Catanga s a prapadit. Sunt impietrita,…

- Potrivit datelor facute publice de DSP, in aceasta dimineața, Capitala a ajuns la o rata de infectare de 6.22 la mie. Conform prevederilor legale in vigoare, orașele care au o rata de infectare mai mare de 6 la mie sunt obligate sa intre in carantina. Autoritațile discuta la aceasta ora și au in vedere…

- Coaliția și-a imparțit prefecții din toata țara. PNL, deși a avut prima tragere, a preferat sa ia Sibiul și Bihorul și sa lase Capitala USR-PLUS, asta insemnand ca actualul prefect Traian Berbeceanu nu va mai ocupa mult timp aceasta poziție. Și la Cluj, PNL a pierdut prefectura, care va fi data UDMR,…