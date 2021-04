Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 71 Aeriana Cimpia Turzii, care efectua un zbor de instrucție, s-a prabușit azi, in jurul orei 14.30, la in apropierea localitații Dedrad, județul Mureș, intr-o zona nelocuita, informeaza MApN intr-un comunicat . Pilotul a reușit sa execute manevra de catapultare…

- Un avion MIG al Armatei Romane s-a prabușit azi, in jurul orei 14:30, in județul Mureș. Acesta a decolat de la Baza 71 Campia Turzii. Pilotul s-a catapultat la timp, este conștient, dar acuza dureri lombare. ”O aeronava MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 71 Aeriana Campia Turzii, care efectua un zbor de…

