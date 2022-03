Stiri pe aceeasi tema

- Peste 25.000 de ruși au sosit in Georgia de la invazia Rusiei in Ucraina. Rușii s-au luptat sa gaseasca locuințe la prețuri accesibile in orașele mari, și mulți dintre ei pot fi vazuți ratacind prin capitala Tbilisi, cu valizele și, adesea, chiar și cu animalele de companie, relateaza BBC. Fii…

- Presedintele rus Vladimir Putin vrea sa se intoarca la frontierele Rusiei stabilite in timpul lui Petru cel Mare si se bucura de sprijinul "majoritatii rusilor", afirma istoricul rus si fostul disident din perioada sovietica Roy Medvedev, in opinia caruia invazia din Ucraina reprezinta incercarea…

- Negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak, un colaborator apropiat al lui Volodimir Zelenski, spune ca incepe sa perceapa o schimbare in atitudinea Rusiei in fata rezistentei ucrainene si sanctiunilor internationale, intr-un interviu acordat la Lvov pentru The Globe, citat de AFP.„La inceputul razboiului,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a lansat un nou apel catre ruși, cerandu-le sa iasa in strada pentru a manifesta cu adevarat impotriva razboiului din Ucraina, cu riscul de a ajunge in inchisoare. Apelul vine intr-un moment in care autoritațile ruse aresteaza protestatari și inchid gura presei independente…

- Toata lumea se intreaba daca Putin se va opri la Ucraina. Daca ne uitam la mesajele adepților sai din online, unele cu mare probabilitate coordonate de la Kremlin, ne dam seama ca, in discurs și idei, el a trecut deja și alte granițe. Dupa acțiunea armata de joi dimineața, reacția de respingere din…

- Opozanta rusa Marina Litvinovici a cerut public rușilor sa iasa in strada pentru a protesta impotriva razboiului, dupa ce forțele militare ale Rusiei au atacat joi dimineața Ucraina cu rachete și tancuri. La scurt timp, activista a declarat pentru Reuters ca fost reținuta joi de poliție.„Am fost reținut…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca informațiile privind șansele unei invazii ruse în Ucraina sunt sumbre, dar aceasta nu este inevitabila, și l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca orice conflict ar putea deveni "o noua Cecenie"."Trebuie sa facem…

- Daca SUA impun sancțiuni la adresa președintelui Vladimir Putin in cazul unei intervenții a Rusiei in Ucraina, demersul ar echivala cu ruperea relațiilor dintre Rusia si SUA, a comunicat, joi, purtatorul de cuvant de la Kremlin.