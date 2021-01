Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat ca a lovit intentionat cu masina, pe o strada din Capitala, caruciorul in care se afla un copil a fost retinut, vineri seara, in dosarul in care se fac cercetari pentru tentativa de omor, potrivit news.ro. Politia Capitalei a anuntat ca barbatul a fost retjnut. Citește…

- Momente de panica pentru un barbat din București care a ieșit la plimbare cu bebelușul sau. Un șofer a impins intenționat cu mașina caruciorul in care se afla copilul, dupa care s-a facut nevazut, scrie Digi24.In imaginile surprinse chiar de tatal copilului la intreaga scena se observa cum urca in autoturism,…

- Mama nou-nascutului gasit in viata, desi fusese abandonat intr-o punga, in fata unui bloc din Sectorul 3, a fost identificata si dusa la audieri. De ancheta se ocupa procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si politistii de la Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.

- Politia Capitalei anunta ca, in cazul nou-nascutului gasit miercuri abandonat intr-o punga in fata unui bloc din Sectorul 3, a fost depistata si dusa la audieri o femeie de 27 de ani. „In urma cercetarilor efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei,…

- Un nou-nascut a fost gasit abandonat intr-o punga, pe o strada din București. Bebelușul, un baiețel, avea semne vitale și a fost preluat de SMURD și transportat la Spitalul Marie Curie. O femeie a facut descoperirea in zona strazii Fizicienilor din București, Sectorul 3. Aceasta a sunat imediat la numarul…

- Un tanar de 30 de ani a murit, aseara, dupa ce s-a impuscat intr-un poligon de tragere privat din Sectorul 6 al Capitalei. Politistii si procurorii au demarat o ancheta. Victima era fiul contabilului de la poligon și chiar tatal sau ii facuse cu o zi in urma rezervarea, spun surse din ancheta. ”In seara…