(VIDEO) Cine era preotul decedat în accidentul de azi dimineață, de pe E85 Șoferul decedat in accidentul produs azi dimineața (vezi detalii ), pe E85, la limita cu județul Ialomița, era un cunoscut și indragit preot din București, de la Biserica „Sfantul Ilie – Grant”, unde era paroh. Este vorba despre parintele Atanasie-Tanasache Costea, care avea 66 de ani. Circumstanțele tragediei sunt inca necunoscute. Se știe doar ca autoturismul pe care il conducea a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de o autocisterna. „Omul atunci cand este tanar are impresia ca are o tinerețe veșnica. Exista o tendința ca in tinerețe omul sa iși supraaprecieze și puterea și valoarea. Anii… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

