- Simona Halep a avut parte de o surpriza in Ajunul Craciunului, fiind colindata de interpretul Ștefan Hrușca, care a vizitat-o pe tenismena acasa, scrie Mediafax.In imaginile prezentate de Simona Halep pe contul sau de Instagram, Ștefan Hrușca interpreteaza colindele "Sculați gazde" și "Florile…

- Simona Halep a anuntat, sâmbata, pe Facebook, ca primul sau antrenor, Nicusor Ene, a încetat din viata, scrie News.ro. "O persoana blânda care nu m-a certat nici macar o data în toti acei 4 ani în care m-a învatat absolut tot ce înseamna tenisul",…

- Petrecerea de logodna a Simonei Halep si Toni Iuruc a avut loc sambata seara, 23 noiembrie, intr-un club exclusivist din Mamaia, scrie digisport.ro. Citeste si Simona Halep si Toni Iuruc au stabilit DATA NUNTII. Cand si unde va avea loc MARELE EVENIMENT Campioana de la Wimbledon 2019…

- Odata sezonul 2019 incheiat, Simona Halep a intrat in vacanta si a postat pe Instagram o imagine cu ea pe o plaja exotica. Campioana din Constanta a avut si un mesaj la final de an. "Se asterne praful pe inca un an. Multumiri mari membrilor echipei mele, familiei, prietenilor si fanilor. Trece un an…

- Simona Halep a incheiat sezonul 2019 pe locul patru in ierarhia mondiala. Fostul lider WTA a urcat o poziție (de pe cinci pe patru) in urma participarii la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, acolo unde a fost eliminata in faza grupelor, potrivit Mediafax.Simona Halep și-a anunțat fanii pe…

- Simona Halep, 28 de ani, 5 WTA, se afla in China, unde se pregatește pentru Turneul Campioanelor de la Shenzhen (27 octombrie-3 noiembrie). La antrenamentul de joi, Darren Cahill, 53 de ani, s-a alaturat echipei Simonei Halep, dandu-i sfaturi sportivei din Constanța. ”Ma bucur ca ai revenit alaturi…

- Casatoria lui Rafael Nadal și Maria Francisca Perello tocmai s-a incheiat, insa lista tenismenilor care se vor casatori in curand nu se va incheia cu siguranța. Urmatorul nume este cel al Simonei Halep, a carei casatorie cu iubitul ei Toni Iuruc ar putea avea loc deja dupa urmatoarea ediție a US Open,…

- Simona Halep a fost ceruta de soție de catre iubitul sau, omul de afaceri, Toni Iuruc. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni de zile și, iata, au decis sa faca pasul urmator. Simona Halep, in varsta de 28 de ani, și Toni Iuruc, in varsta de 40 de ani, s-au logodit in secret.…