Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzau, au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane cercetate pentru trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse știind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara drept și fara a deține autorizație eliberata in condițiile legii. Din cercetari a reieșit ca, in perioada iulie 2023 – ianuarie 2024, persoanele ar fi vandut, in mod repetat, droguri de mare risc (cristal) și substanțe psihoactive (2MMC), catre consumatori…