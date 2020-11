Ofițerii Direcției investigații Nord ai Inspectoratului Național de Investigații, in comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Balți, sub conducerea Procuraturii municipiului Balți, au recepționat o informație operativa, precum ca un barbat, prin ințelegere prealabila cu alte persoane, pun in circulație droguri in proporții deosebit de mari.