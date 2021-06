Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, marti seara, ca ultima saptamana de scoala „este o situatie speciala” pentru ca se suprapun cursurile cu Evaluarea Nationala, insa aceasta saptamana este rezervata, in principal, incheierii mediilor. „Este o situatie speciala care depinde de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in cazul de bullyng de la Timisoara, unde o fata a fost agresata de doua colege, consilierul scolar nu si-a facut datoria, si acuza ”un viciu de organizare”. Ministrul a aratat ca un studiu din SUA releva ca 20 la suta dintre elevi sunt supusi bullyngului.…

- Pierderile „nu pot fi recuperate in saptamanile de școala ramase” Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. Toți elevii din Bucuresti se întorc de astazi la școala, dupa ce Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a hotarât ca preșcolarii și elevii sa poata…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, luni, ca decizia privind renuntarea la purtarea mastii de protectie sanitara in curtea scolilor ramane la latitudinea fiecarei unitati de invatamant, conditia fiind asigurarea unui program decalat pentru evitarea aglomerarilor. Cimpeanu a mentionat ca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, luni, ca decizia privind renuntarea la purtarea mastii de protectie sanitara in curtea scolilor ramane la latitudinea fiecarei unitati de invatamant, conditia fiind asigurarea unui program decalat pentru evitarea aglomerarilor. Cimpeanu a mentionat ca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a spus ca in cazul incidentului de la scoala 206 din Bucuresti, unde un dulap a cazut peste un elev, trebuie cercetat. Politia va stabili responsabilul si va impune sanctiuni.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca este posibil ca de miercuri elevii sa poata merge la școala in București, indiferent de clasa, daca aceasta va fi decizia Comitetului Municipal pentru...

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca va fi modificat ordinul comun dat impreuna cu ministrul Sanatații, privind functionarea scolilor in funcție de rata de infectare. Astfel, toți elevii vor putea merge fizic la școala a doua zi dupa scaderea incidenței sub 1 la mie in localitatea in care…